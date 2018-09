WOONVIDEO. Pimp je interieur met betaalbare kunst zoals Alexandra en Gregory Bjorn Cocquyt

15 september 2018

06u05 0 Wonen Toen Alexandra en Gregory deze villa van eind de jaren zestig in Wilrijk kochten, was hij al gerenoveerd. Voor het koppel hier met hun tweeling kwam wonen, gebeurde er wel nog één fundamentele ingreep: de keuken ging eruit en werd vervangen door een nieuwe met veel hout en marmer om mooi aan te sluiten bij wat er al was.

De natuurmaterialen geven het interieur een stijlvolle uitstraling, maar wat echt het verschil maakt, is de kunst. Het gaat om een aantal kleinere stukken, zoals een Chinese vaas of een Aziatische meditatiesteen in graniet, maar ook meer prominent aanwezige werken. Zo hangen in de zithoek twee creaties van Aiko Kubo, een Antwerpse met Japanse roots. “Voor we ze kochten, mochten we ze eens uitproberen om te kijken wat het effect zou zijn. Dat was heel fijn, want pas toen hij ze in ons interieur zag, was Gregory helemaal overtuigd.”

“Ik ben daar anders in”, zegt Alexandra. “Ofwel heb ik een klik ofwel niet. Zo was ik onmiddellijk verliefd op het werk van Paolo Ceribelli dat een plaatsje in de eetkamer kreeg. Het bestaat uit allemaal gekleurde soldaatjes die perfect symmetrisch op een wit doek gelijmd zijn. We vonden het tijdens een bezoek aan Affordable Art Fair, dat is een beurs waar alle werken tussen de 500 en 5.000 euro kosten. Het is een echte aanrader voor wie voor het eerst wil proeven van kunst.”

Meer lezen? Het volledige artikel staat vandaag in onze weekendkrant en in de Pluszone.