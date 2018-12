WOONVIDEO. “Opstaan met zicht op zee is elke dag een feest”: Jean en Karine toosten op 2019 in hun prachtvilla op Bonaire Na vijf jaar bouwen Nieuwjaar in designvilla op Bonaire Redactie

29 december 2018

00u00 0 Wonen Er zijn maar weinig mensen die het nieuwe jaar op zo'n adembenemende locatie kunnen inzetten als Jean en Karine. Het Leuvense koppel heft het glas op 2019 in de spectaculaire designvilla die ze op het Caribische eiland Bonaire lieten bouwen. "Ik hou erg van modernistische architectuur, maar onze woning moest ook warm zijn", zegt Jean.

Hoe we op Bonaire zijn beland? We brachten vroeger elke kerstvakantie door in Kaapstad, maar op een keer wou Karine graag iets nieuws ontdekken.



Het werd de Caraïben", steekt Jean van wal. "We verbleven eerst een weekje op Curaçao, maar dat vonden we maar niks: druk, vuil en onveilig. Het liefst wou ik naar huis, maar Karine kon me toch overtuigen om door te reizen naar Bonaire. Een reis die ons leven veranderde.”

