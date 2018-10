WOONVIDEO. Na zeven jaar eindelijk klaar, maar dit exotisch interieur mag gezien worden! Bjorn Cocquyt

06 oktober 2018

08u00 0 Wonen Sofie heeft een goede uitleg waarom de bouw van haar originele rijwoning zeven jaar duurde. “Ik kan lang twijfelen en ben soms perfectionistisch. Dat is geen voordeel als je bouwt en constant keuzes moet maken”, lacht ze. “Er was ook geen druk om naar hier te verhuizen, want ik woonde nog thuis. En omdat we bijna alles zelf deden, namen de werken veel meer tijd in beslag dan bij een vakman.”

Het huis is een echt familieproject. Sofies broer tekende als ingenieur-architect de plannen en ontwierp het vast meubilair en haar vader voerde ze als doorwinterde doe-het-zelver uit. Zelf stak ze waar dat kon een handje toe, net als haar moeder en grootvader.

Het interieur zit vol herinneringen naar de vele verre reizen die Sofie al maakte: USA, Lapland, Thailand, Zuid-Afrika, Costa Rica, … “Ik ben als prille twintiger drie maanden op reis geweest naar Costa Rica. Toen ik terugkeerde naar België viel het me voor het eerst op hoe grijs alles bij ons is. Op dat moment nam ik me voor om nooit in een saai, monotoon gekleurd huis te wonen. Ik ben ook verliefd op de tropen en dat zie je evengoed.”

Vooral de vloer en keuken in padoek vallen op. Iedereen kent die houtsoort als terrasbekleding, waar ze na een tijdje mooi vergrijst, maar Sofie toont dat ze ook binnen voor een meerwaarde zorgt. “We olieden de planken, maar door de zon zijn ze een stuk donkerder geworden. Toch ben ik er nog altijd blij mee, want het hout brengt veel warmte in huis.”

