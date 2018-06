WOONVIDEO: Na twee renovaties blijft dit rijhuis verrassen: ruim, kleurrijk, opvallende meubels én wat een tuin! Bjorn Cocquyt

02 juni 2018

09u00 0 Wonen Pieter en Ruth hadden geen haast bij hun zoektocht naar een nieuw huis. Maar toen ze deze rijwoning zagen, ging het plots snel. “We wilden graag iets aparts: een interieur dat je niet overal vindt. Dat was hier zeker het geval, dus mochten we niet twijfelen”, vertelt het koppel.

In elke ruimte is er een blikvanger: een Leuvense stoof in het thuiskantoor, een zitbibliotheek en een roze plastic varken in de woonkamer, een bruut gemetselde muur in de slaapkamer… En dan hebben we het nog niet gehad over de waaier aan kleuren waar het koppel voor koos: knalrood, chocoladebruin, muntgroen, okergeel, marineblauw … Zo’n mix lijkt gedoemd te mislukken, maar dat is niet het geval omdat ze in verschillende kamers gebruikt worden.

Ook de tuin is een pareltje. Hij is meer dan 100 meter diep en bestaat uit verschillende compartimenten. Aan het huis is een terras aangelegd dat boven de vijver lijkt te zweven. Via een paadje kom je tot bij een loungeruimte met daarachter een speel-, zon- en fruithoekje. Alles is overal even verzorgd en netjes afgewerkt.

“We wilden in één keer door de zure appel heen bijten en pakten alles tezamen aan. Nu hoeven we ons de komende jaren om niets meer te bekommeren en kunnen we thuis volledig tot rust komen. Dat is pure luxe.”

