WOONVIDEO. Modern en veel licht: nieuwbouw in Portugal is perfecte stekje voor dit koppel Bjorn Cocquyt

07 juli 2018

06u05 0 Wonen Meer dan 200.000 Belgen hebben een tweede verblijf in het buitenland en deze zomer gaan we elk weekend bij een van hen op bezoek. Tom en Isabelle kochten een nieuwbouw in een verkaveling in Portugal.

“We kenden de streek niet en wisten helemaal niet waar we ons aan mochten verwachten, maar toch waagden we het erop”, vertelt het koppel. Vanuit Lissabon ging het met de wagen zo’n uurtje richting het noorden, naar een regio met veel Unesco Werelderfgoed en stranden waar je niet moet dringen voor een plekje in de zon.

“Het viel ons op hoe groen en gevarieerd het landschap was. Ook toen we bij deze verkaveling aankwamen, waren we onder de indruk. Ik belde onmiddellijk naar m’n bank en een paar minuten later was de deal beklonken”, lacht Tom.

Zes maanden later was het huis klaar en stond de verhuiswagen voor de deur. “Omdat we de taal niet kenden, kochten we bijna onze volledige inboedel bij een Ikea in België. Daarna lieten we alles wat pimpen door een plaatselijke interieurarchitect.”

Het koppel probeert elke maand één keer naar Portugal te komen. “De energieboost die we hier krijgen, werkt in België nog lang door. Het bevalt ons zelfs zo erg dat we op een dag misschien wel emigreren.”

Een vrijstaande woning als deze, met drie slaapkamers, twee badkamers, garage en zwembad heb je al vanaf 220.000 euro.

Meer lezen? Het volledige artikel staat vandaag in de weekendkrant en in onze Pluszone.