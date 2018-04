WOONVIDEO: Marijke en Yves toverden doorsnee blokhut om tot knusse lounge én ideale feestplaats met hippe bar Bjorn Cocquyt

29 april 2018

09u00 18 Wonen Het weer zit tijdens het verlengde weekend niet echt mee, maar dat betekent niet dat je daarom binnen moet blijven. Steeds meer mensen bouwen in hun tuin een tweede thuis waar ze het gevoel hebben op vakantie te zijn.

In Halle-Zoersel kozen Marijke en haar man Yves voor hun bijgebouw voor een hedendaags-landelijke stijl. Het is eigenlijk een standaardmodel, zoals je er ook bij Makro en doe-het-zelfzaken kunt kopen, dat heel stijlvol gepimpt is.

”We hebben een zithoek die achteraan dichtgemaakt is om geen wind te vangen en in de ruimte ernaast staat een massief eiken bar die we kunnen afsluiten”, vertelt Marijke die het supergezellig inrichtte met decoratie en heel veel kaarsen.

“Dit is de ideale plek om feestjes te organiseren. En om tot rust te komen. ’s Avonds na het werk wandel ik vaak eventjes tot hier, zelfs in de winter. Het kabbelende water van de fontein en het gefluit van de vogeltjes is erg ontspannend.”

