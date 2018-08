WOONVIDEO. Ludo en Arlette restaureerden een 17de-eeuws huis in een beschermd dorp en genieten nu van een waanzinnig mooi uitzicht Bjorn Cocquyt

06u05 0 Wonen Meer dan 200.000 Belgen hebben een tweede verblijf in het buitenland. Ludo en Arlette kochten in Italië een vervallen huis uit de 17de eeuw dat ooit een schooltje was. Het ligt in een piepklein en beschermd dorpje in Umbrië. “We zijn amper met een vijftiental eigenaars, maar toch is het voortbestaan niet bedreigd, omdat alle huizen al zijn of nog worden gerenoveerd. Op dit moment wordt zelfs de kerk opgeknapt”, vertelt Ludo.

Ook hun woning die uit de 17de eeuw dateert, moest na de aankoop in 2006 flink onder handen genomen worden. “De prijs bedroeg slechts 55.000 euro. Dan mag je niet te veel verwachten”, lacht Ludo. “Het was eigenlijk niet veel meer dan een krot. We braken het af en bouwden het nadien volledig herop, want aan het uitzicht van de straat mocht niet geraakt worden. En we moesten het ook aardbevingsbestendig maken. Dat is de reden waarom ons zwembad verankerd zit in de oude stadsmuur die over ons perceel loopt.”

Het zwembad is het enige in een beschermd dorp in heel Italië. Uniek en dat is het uitzicht achteraan evenzeer. “We kunnen uren kijken naar het groene en heuvelachtige landschap dat kilometers ver reikt. Het is een lappendeken dat er elk seizoen anders uitziet. Voor ons is de zonsondergang nergens anders ter wereld zo mooi als hier. Met zo’n decor kost tot rust komen geen enkele moeite.”

