WOONVIDEO. Koppel dacht dat 2de verblijf niet aan hen besteed was, maar vandaag hebben ze een nieuwbouw op het Griekse vasteland (met een prachtig uitzicht) Bjorn Cocquyt

11 augustus 2018

06u05 0 Wonen Meer dan 200.000 Belgen hebben een tweede verblijf in het buitenland. Tinne en Werner werden verliefd op Griekenland en lieten op het vasteland een strakke nieuwbouwvilla bouwen.

“Toen we op deze plek uit de auto stapten, hadden we onmiddellijk een wow-gevoel. Dat kan ook moeilijk anders, hé? Met de Ionische Zee, de bergen en de bossen is dit een onwaarschijnlijk decor”, vertellen Werner en Tinne aan de eettafel op hun overdekte terras. We hoeven niet eens een seconde rond ons te kijken om hen volmondig gelijk te geven.

Voor de bouw kreeg het koppel een basisplan dat ze aan hun wensen konden aanpassen. “We kozen voor een paar extra’s, zoals een derde slaapkamer souterrain, grote ramen om zowel in de woonkamer als in de slaapkamers van het fantastische uitzicht te kunnen genieten en een buitenkeuken.”

Die laatste heeft een ingebouwde barbecue en een pizza-oven. Een overkapping zorgt voor schaduw, maar elders op het terras van maar liefst 80 m² zijn er voldoende plekjes om te zonnen. “We moeten onszelf soms in de arm knijpen als we hier zitten. We hadden nooit gedacht dat een tweede verblijf aan ons besteed was, maar hier konden we onze droom waarmaken. Het resultaat is zelfs mooier dan we ooit voor mogelijk hielden.”

