WOONVIDEO: Kleiner en dichter bij elkaar wonen na de betonstop: dit gezin doet het al Bjorn Cocquyt

21 april 2018

07u00 0 Wonen Door de betonstop die eraan komt, moeten we centraler, dichter bij elkaar en kleiner gaan wonen. Maar wat betekent dat in de praktijk? Om een goed idee te krijgen, trokken we naar een jong gezin dat een werkplaats omvormde tot huis, op een stuk grond dat aan maar liefs zeven percelen grenst.

“We zijn beiden voorstander van inbreidingsprojecten, want in de bestaande woongebieden zijn er nog heel wat beschikbare gronden. Die moeten maximaal benut worden, zodat het weinige groene dat er nog is, niet verloren gaat”, vertellen Sara en Bert.

“Ook het feit dat de bebouwbare oppervlakte hier beperkt was, vonden we niet erg. Met een doordacht plan was het echt niet zo moeilijk om flink te besparen op vierkante meters.” Op een oppervlakte van 126 m² bevinden zich naast de gebruikelijke ruimtes ook drie slaapkamers, een dressing, bureauhoek, ruime berging en een muziekkamer voor Bert. Dat is heel wat, maar nergens hebben we de indruk dat het gezin hier opeengepakt zit.

Binnenramen en spiegels op enkele deuren doen het huis groter lijken en zorgen voor originele doorzichten. Ook leuk: de niveauverschillen hier en daar die de openheid en het ‘doosgevoel’ tegengaan en natuurlijk de vele kleuren die het interieur opvrolijken.

Meer lezen? Het volledige artikel staat vandaag in de weekendkrant en in onze Pluszone.