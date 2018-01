WOONVIDEO: John en Jeanne brachten hele wereld samen in begijnhofhuis uit 1741 Bjorn Cocquyt

06u00 0 Wonen John verhuisde al zes keer en Jeanne driemaal. In het Gentse Sint-Elisabethbegijnhof hebben ze een echte thuis gevonden. De afgelopen drie eeuwen bleef de woning bijna onveranderd. De vloeren, de trap, de ramen met binnenluiken, de dakconstructie en de houten balkjes als sierlijsten zijn nog allemaal origineel. De keuken en badkamer kwamen er natuurlijk later bij, maar alle vorige bewoners hadden respect voor wat er al was en hebben het huis altijd prima onderhouden.

“Wij konden meteen beginnen met de inrichting, maar namen daar onze tijd voor. We wilden niet snel alles bijeen kopen in één winkel, maar zochten naar spullen die we echt mooi vonden”, vertelt John. “We hadden ook het geluk dat er in onze familie nogal wat meubel- en decoverzamelaars zijn. We kropen op heel wat zolders en vonden overal wel iets.”

Het interieur heeft ook een uitgesproken etnische trekje: een beeldje uit Afrika, een decoratieve stof uit Peru, een tapijt en kussens uit Marokko ... “We reizen heel graag en dat levert altijd een pak verhalen op. Door spullen van daar in ons huis te integreren worden we vaak aan die reizen herinnerd en dat is fijn.”

Met hun reisvondsten van over de hele wereld en de vele familiestukken maakten ze er duidelijk een kleurrijk nest van, met op zolder onder het oude dakgebinte het thuiskantoor van John. Hij werkt er aan een standing desk die hij samen met een aantal vrienden ontwikkelde en verkoopt met hun bedrijf Jaswig.

