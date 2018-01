WOONVIDEO: In dit rijhuis hangt nog een sixties-sfeer Ondanks atypische aanbouw straalt dit rijhuis nog de sfeer van vroeger uit Bjorn Cocquyt

06u00 51 Eddy Vangroenderbeek Wonen Wim en Jynse wilden bij de renovatie van hun rijwoning in het Gentse het authentieke karakter bewaren. "De eerste keer dat we hier binnenstapten, leek het alsof we bij onze grootouders op bezoek waren. Die gezellige sfeer mocht niet verdwijnen en daarom beslisten we om niet te ingrijpend te veranderen."

We lieten de trap en de binnendeuren op de verdieping in hun originele staat. In de woonkamer behielden we de zwart-witte tegelvloer, de natuursteen rond de schouw en de houten wandbekleding”, vertelt het koppel.

Ook voor het nieuwe gedeelte achteraan - dat samen met de renovatie zo’n 150.000 euro kostte - bleven ze de oude stijl trouw, met een keuken in notelaar en een vloer van breuksteen die doorloopt op het terras. De aanbouw springt in het oog door de atypische vorm: het volume is eerst even breed als de rest van het huis, maakt dan met een schuine lijn een knik naar binnen om uiteindelijk weer open te gaan.

Zonlicht

De vreemde contouren zijn er niet om op te vallen, maar hebben wel degelijk een functie. “Het zonlicht valt zo veel dieper binnen, zonder gebruik te moeten maken van een dakkoepel of patio. De tuin is meer bij de zitkamer betrokken en het vele glas levert een panoramisch zicht op dat je hier niet verwacht. Ook het tunneleffect dat veel rijhuizen hebben valt weg, omdat je niet alles in één oogopslag ziet. Er is nu een soort van buffer tussen de woonkamer, de keuken en de eetplaats, maar toch hebben de ruimtes contact met elkaar.”

Meer lezen? Het volledige artikel staat vandaag in onze weekendkrant en in de Pluszone. Proef nu vier weken gratis.