WOONVIDEO. In deze luxevilla wordt kerst met een gouden randje gevierd Bjorn Cocquyt

15 december 2018

11u59 0 Wonen Voor Anne mag kerst best wel een beetje glitter & glamour hebben. De goudkleurige muren van haar woonkamer vormen het perfecte decor voor de kamerhoge boom en aan de feesttafel kan een gouden bestek niet ontbreken.

“Nochtans was in het begin alles wit en zwart. Ik miste toen wat gezelligheid en daarom ben ik nadien volop voor sfeer gegaan met veel knusse kussens, tapijten, oneindig veel theelichtjes en muren en een trap in goudkleurige verf. Die tint sluit veel beter aan bij de eiken vloer en de houten meubels”, vertelt Anne.

Het interieur ziet er nu een stuk warmer uit. Geen wonder dat iedereen hier op kerstavond graag zijn voeten onder tafel schuift. Die tafel is een combinatie van twee meubels van 90 bij 180 cm. Samen vormen ze een groot vierkant met genoeg plaats voor acht personen. “De zittingen van de stoeltjes waren wat te diep, maar dat loste ik op door er hele dikke kussens in te leggen. Nu kun je er urenlang heerlijk in blijven zitten. Al is de kans groot dat we op kerstavond voor de pousse-café naar de loungehoek op het terras verhuizen.”

Dan is de cirkel meteen rond, want op de overdekte buitenruimte wordt ook het aperitief geserveerd. “Iedereen vindt het fantastisch om in de winter gebruik te maken van het terras. Dat kan perfect, omdat het een beschutte plek is en omdat de open haard en de staande lamp met geïntegreerde verwarming ervoor zorgen dat we het er niet koud hebben.”

