WOONVIDEO: In amper 11 weken van graanloods vol rommel naar huis vol licht

03 februari 2018

06u00 1 Wonen Toen Anthony hier een kleine twee jaar geleden voor het eerst binnenstapte, wreef hij in zijn handen: dit was het geknipte pand om een nieuwe thuis van te maken. Zijn vrouw Nanouk moest even slikken. Begrijpelijk, want wat ze zag was een enorme graanschuur waarin tonnen rommel lagen.

“Ik kon haar gelukkig overtuigen dat hier iets van te maken viel. Ze begreep ook dat zo’n grote oppervlakte van 500 m² uitzonderlijk was”, zegt Anthony. Maar voor het gezin hier kon intrekken, moest er nog enorm veel gebeuren. “Elf weken lang waren we constant met twaalf mensen in de weer. Zelf werkte ik onafgebroken 12 tot 14 uur per dag. Het peigerde me af, maar alles moest en zou klaar zijn tegen de verjaardag van onze dochter.”

Anthony slaagde in zijn opzet en maakte van de graanloods vol rommel een strak huis met behoud van de industriële look. Om licht binnen te trekken werden stukken plafonds vervangen door gelaste frames van stalen balken waarin loopglas werd gelegd. Het licht dat via de dakvensters binnenvalt, wordt zo overal verspreid.

Na de graanloods werd de achterliggende aardappelopslagplaats van 650 m² onder handen genomen. Naast een atelier is er een fitness, een sportveld, een zomerbar met jacuzzi en een loungehoek. Ook hier steekt alles in het wit. In totaal is er maar liefst 1.100 liter verf gebruikt.

