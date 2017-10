WOONVIDEO: Huisvuilvondsten, design en (kinder)kunst: in dit huis vind je het allemaal onder één dak Sylvie en Dimitri mixen design met gevonden en opgelapte spullen Björn Cocquyt

06u00 0 Eddy Vangroenderbeek Wonen Deze vrijstaande woning in Halle, op een groot stuk grond aan de rand van het bos, stond al drie jaar te koop toen Sylvie en Dimitri er hun oog op lieten vallen. “Van zodra we de oprit opreden, werden we verliefd, omdat het huis zoveel karakter uitstraalde”, vertelt het koppel.

Het interieur heeft al evenveel persoonlijkheid en staat vol spullen met een speciale betekenis. Zo is het keukeneiland onderdeel van een oud meubel dat vroeger in de zadelmakerij van Sylvie haar grootvader stond. De wandtafel in de slaapkamer en het lavabomeubel in de badkamer hebben er al een heel leven opzitten in een werkplaats. Ze zaten onder een smurrie van olie en vet, maar Sylvie maakte ze helemaal schoon.

Ze redde ook dingen van de vuilnisbelt, zoals de dressoir in de eetplaats. “De dagen voor alles opgehaald wordt, rijd ik door de straten op zoek naar ‘verborgen schatten’ en ik kom altijd met iets interessants naar huis.” Daar worden ze gecombineerd met designklassiekers: de lamp Aim van Flos, de chaise longue LH 4 van Le Corbusier … De accessoires uit haar concept store Mamuli en de kunstwerken van Dimitri en de kinderen zorgen voor de finishing touch.

Eddy Vangroenderbeek

