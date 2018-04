WOONVIDEO: Huis van dertien-in-een-dozijn transformeert in unieke woning Bjorn Cocquyt

07 april 2018

09u00 139 Wonen Anneke en haar gezin wonen al 20 jaar in dit huis. In 1998 was het een sleutel-op-de-deur zoals dertien in een dozijn. Vandaag is het eerder een woning uit de duizend. Met dank aan een totale make-over van zowel de binnen- als de buitenkant.

“In het begin hadden we niet het geld om onze droomwoning te bouwen, maar later hebben we ons huis stap per stap opgewaardeerd. We hadden ook elders opnieuw kunnen beginnen, maar hier voelen we ons thuis en wonen we graag”, vertelt Anneke.

Na een nieuwe keuken, badkamer en een eiken bijgebouw in de tuin volgde in 2015 een complete verbouwing van de benedenverdieping, inclusief een nieuwe keuken – de derde al sinds 1998. Het gezin verhuisde gedurende acht maanden en keerde nadien terug naar hun vertrouwde stek die er toch helemaal anders uitzag.

Karakter

De voorgevel straalde zoveel meer karakter uit met een laagje kalei bovenop de oorspronkelijke façade, een dak met Boomse pannen en een kapel, schrijnwerk in een combinatie van eik en staal, ronde afvoerpijpen … Wat een verschil met vroeger!

Achteraan was het contrast zo mogelijk nog groter door de uitbreiding met doorleefde elementen zoals de robuuste schouw met gerecupereerde stenen en de Bourgondische tegelpannetjes. Ook bij de inrichting werden een aantal oude materialen gebruikt.

