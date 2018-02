WOONVIDEO: Huis uit de jaren 30 een en al charme na renovatie Bjorn Cocquyt

24 februari 2018

06u00 1 Wonen Toen Kaat een geschikte locatie voor haar esthetiekinstituut zocht, vielen in dit huis alle puzzelstukjes in elkaar. “Mijn ouders woonden hier -zelf groeide ik elders op – dus kende ik het pand al goed. Het had veel uitstraling en ook de centrale ligging was uitstekend. Hier kon ik wonen en werken in een huiselijke omgeving combineren”, vertelt Kaat.

Eerst was een flinke opknapbeurt nodig en daarbij namen zij en haar partner niet altijd de meest voor de hand liggende beslissingen. Zo werd haar praktijk op de eerste verdieping ingericht. “Dan werd het gelijkvloers niet te krap om te wonen en kon dat het kloppend hart van het huis blijven. We breidden het zelfs een stukje uit met een aanbouw in houtskelet. Daar kwam de zithoek.”

Door de praktijk boven in te richten, was er te weinig plaats voor een aparte master bedroom en badkamer. “Dus combineerden we die. Ik had er geen idee van hoe dat zou zijn, maar ik vind het fantastisch. Het is net alsof we in een hotelkamer verblijven. Als ik in bad lig en rondkijk, word ik overvallen door een gelukzalig gevoel.” Door overal warme stoffen, sfeerverlichting en stijlvolle meubels te gebruiken, heeft het interieur heel wat charme.

Het huis is opgenomen in de nieuwe editie van Buitengewoon & Betaalbaar Bouwen, 50 projecten die aantonen dat je geen exclusieve villa moet hebben om toch uitzonderlijk te wonen. Het kost 49,99 euro en is uitgegeven door Lannoo.

Meer lezen en ontdekken wat de verbouwing kostte? Het volledig artikel staat vandaag in de weekendkrant en in onze HLN+, exclusief voor abonnees.