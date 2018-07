WOONVIDEO. Honderden Belgen kochten al dit type flat in Spanje: zo maakten Imka en Xavier er hun tweede thuis van Bjorn Cocquyt

27 juli 2018

11u38 0 Wonen Meer dan 200.000 Belgen hebben een tweede verblijf in het buitenland. Spanje is de laatste jaren veruit het populairste land. Xavier en Imka kochten er een nieuwbouwflat aan de Costa Blanca.

“We vonden vooral het concept schitterend: een complex met een aantal appartementsblokjes die allemaal uitkijken op een grote gemeenschappelijke tuin met zwembad”, vertelt het koppel. Ze zijn heus niet de enigen voor wie dit het droomplekje is, want van deze type Oasis Beach-appartementen zijn er vandaag al meer dan 1.000 verkocht.

En de meerderheid van de eigenaars is Belg. “Er zijn hier al heel wat vriendschappen ontstaan en we hebben in Spanje zelfs een drukker sociaal leven dan thuis in Oost-Vlaanderen. Ook in België houden we contact en spreken we soms af. Je kan dus wel stellen dat ons tweede verblijf in Spanje ons leven heeft verrijkt.”

Imka heeft van haar flat ook een echte thuis gemaakt. “Ik doe niets liever dan een interieur aankleden. Dat verdient altijd de nodige aandacht, zelfs al gaat het om een tweede verblijf waar we enkel tijdens de vakanties tijd doorbrengen. Een mooi interieur zorgt ervoor dat we ons op ons gemak voelen. En dat hoeft niet eens veel geld te kosten. Heel wat spulletjes kocht ik in België voor een prikje bij Action of Weba. Ook Maisons du Monde behoort tot mijn favoriete winkels.”

