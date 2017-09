WOONVIDEO: “Hier bakken wij” Drie lezers tonen hun droomkeuken Bjorn Cocquyt

09u00 0 Eddy Vangroenderbeek De keuken van Bart en zijn gezin. Wonen Het succes van Bake Off Vlaanderen en allerlei kookprogramma’s toont aan hoe graag we met z’n allen bakken en in de pannen roeren. De keuken is voor veel mensen dan ook de favoriete ruimte in huis die bij de inrichting heel wat aandacht krijgt. Drie lezers tonen hun droomkeuken.

Die van Isabelle vormde de kers op de taart van de verbouwing van hun huis. Hij is het resultaat van een knap staaltje doe-het-zelven. Door veel spullen te recupereren – luikjes van 200 jaar oud, steigerhout … - en een betonnen werkblad kostte de keuken amper 3.000 euro.

Bart betaalde meer voor zijn nieuwe keuken. Die kwam na 16 jaar in de plaats van een Ikeamodel dat nu bij vrienden staat. Als foodblogger bakt Bart erop los en heeft hij veel ruimte nodig. Hij koos voor een multifunctionele tafel in plaats van een eiland. Dankzij een moodboard wist de keukenbouwer meteen wat hij en zijn gezin wilden.

In de keuken van Ann zijn oud en nieuw met elkaar versmolten. Van de oude Cubexfronten is een nieuwe kast gemaakt. Het verweerde van de deurtjes is ook aanwezig in het marmer dat zowel voor het werkblad als voor de spatwand aan het klassiek ogende fornuis is gebruikt. Centraal staat een enorm eiland dat maar liefst 3 meter lang en 1,7 meter breed is. Wat een werk- en opbergruimte!

