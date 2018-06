WOONVIDEO. Het is een droom om als koppel zo te bouwen: hij de praktische kant, zij het interieur Bjorn Cocquyt

23 juni 2018

06u30 0 Wonen Ken en Els vormen een droomkoppel. En dan hebben we het niet eens over hun relatie. In hun woning in Loenhout zorgde hij voor de praktische kant en kleedde zij het interieur aan. “Ik sta er nog altijd van te kijken hoe goed alles in elkaar zit en hoe comfortabel wonen het op die manier is. Dat is een grote luxe”, vertelt Els.

Ken en zijn vader, die aannemer is, bouwden het huis samen en voorzagen zelfs de mogelijkheid om de zolder als woonruimte te gebruiken. “Dat deden we intussen, want we maakten er twee kinderkamers. Zo kwam er op de verdieping plaats vrij voor een logeerkamer en een dressing.”

Die kleedde Els, net als de rest van het interieur, met veel gevoel aan. “Ik ben verzot op allerlei stoffen. Linnen is mijn favoriet, maar ik vind het leuk om verschillende soorten te combineren in meubels, kussens, plaids en vloerkleden. Zo’n mix is nodig, want anders ziet het er al snel te gestyled uit en daar hou ik niet van. Ik word vooral aangetrokken door het perfecte van de imperfectie.”

Ze gebruikte ook bewust veel wit. “Dat creëert een serene sfeer en daar heb ik behoefte aan. Voor mij is iets al gauw te druk. Wist je dat ik om die reden de boeken in de wandbibliotheek omdraai, omdat ik de kleuren van de boekenruggen een verschrikkelijke kakofonie vind.”

