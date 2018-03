WOONVIDEO: Het geheim voor een origineel interieur? Doe gewoon je zin! Bjorn Cocquyt

03 maart 2018

06u00 0 Wonen Het huis van Stefan, Lut en hun kinderen toont wie ze zijn: gastvrij, creatief, ondernemend en werelds. Het gebeurt niet vaak dat de persoonlijkheid van de bewoners zo herkenbaar is in het interieur. Hier hebben ze dan ook gewoon hun zin gedaan. “We stelden ook geen plan op om ons aan te houden, maar pakten het ruimte per ruimte aan.””, zegt het koppel.

“Er waren een paar vintagestukken die ik al jaren had en waar ik erg aan gehecht was, dus die moesten absoluut een plekje krijgen. Omdat mijn ouders een stoffenfabriek hadden en ik ertussen opgroeide, lag het voor de hand dat ook textiel een belangrijke rol zou spelen. En we wilden onze reissouvenirs uit Afrika integreren. Door dat alles kreeg het interieur vanzelf een bepaalde look", zegt Lut.

Het interieur telt ook heel wat collecties: portretfoto’s in de gang, hoeden aan de muur bij het toilet, bakelieten objecten, djembés, kruidenbokalen en schaaltjes in de keuken. “Die laatste waren niet bedoeld om als decoratie uit te spelen. Maar alle kasten zaten vol en de legboorden, die met oude wagonplanken gemaakt zijn, waren een goede oplossing. Er staan nu veel dingen uitgestald, maar we vinden niet dat het te druk oogt. Zo zie je dat hier gewoond en geleefd wordt.”

