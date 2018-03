WOONVIDEO. Herbeleef de sfeer uit de Victoriaanse tijd in dit doe-het-zelf-interieur Björn Cocquyt

24 maart 2018

07u32 0 Wonen In het huis van Bart en Martine herbeleef je de geschiedenis van de Belle Epoque en de Victoriaanse tijd. Net als in die periode van welvaart en optimisme tref je hier rijkelijk versierde muren en een mix van materialen aan. Het huis kan niet anders dan opvallen tussen de vele strakke, cleane woningen die vandaag gebouwd worden.

“Iedereen heeft wel een beeld van een onbereikbaar huis. Bij ons leek dat goed op de villa’s in de Concessiewijk in De Haan. Toen we onze droom konden verwezenlijken, hebben we er uren rondgewandeld om inspiratie op te doen”, vertelt het koppel. “De huizen zijn precies kunstwerkjes, omdat er zoveel is waar je naar kunt kijken. Er wordt gespeeld met materialen, niveaus, versieringen …”

Dat is ook het geval in hun eigen huis. Om te beknibbelen op het budget ging Bart zes maanden halftijds aan de slag en nam hij de volledige inrichting en afwerking voor zijn rekening. Martine zorgde met de juiste decoratie voor de finishing touch. “We hebben exact dezelfde smaak en denken dachten dus over alles hetzelfde. Dat bespaarde ons een pak stress.”

