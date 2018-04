WOONVIDEO: Griet, Piet en hun kinderen gaan 'op vakantie' in een woonwagen in hun tuin Bjorn Cocquyt

28 april 2018

Het weer zit tijdens het verlengde weekend niet echt mee, maar dat betekent niet dat je daarom binnen moet blijven. Steeds meer mensen bouwen in hun tuin een tweede thuis waar ze het gevoel hebben op vakantie te zijn.

Griet en haar man Piet plaatsten achteraan het erf van hun boerderij in Dranouter een woonwagen onder een imposante notelaar en met zicht op de velden. Het minihuis op wielen werd vroeger gebruikt door circusartiesten en het koppel restaureerde hem volledig zelf met ecologische materialen. Vooraan is er een keukenhoekje, in het midden een woonruimte en achteraan een slaapkamer met een fantastisch uitzicht.

“We hebben zelfs elektriciteit en water. Hier komen we dus op vakantie, op 200 meter van ons huis”, lacht het koppel. Ook de drie kinderen hebben het helemaal naar hun zin in de tuin. Dat is niet moeilijk met een boomhut, een vijver met een roeibootje, klimtuigen en ezels, schapen en een paard als speelkameraden.

