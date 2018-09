WOONVIDEO. Gezin van Marie woont in karakterhuis waar ze opgroeide, haar ouders bouwden ernaast moderne luxeflat

Bjorn Cocquyt

22 september 2018

08u30 2 Wonen Een paar jaar geleden verzeilden Ingrid en Gie in de situatie van zoveel andere vijftigers: de kinderen waren het ouderlijke nest uitgevlogen en plots was het huis veel te groot voor hun tweetjes. “Toen we het daar over hadden, vertelden onze dochter Marie en haar vriend Thomas dat dit eigenlijk hun droomwoning was: een huis met karakter, in de dorpskern en vlak bij alle voorzieningen en het openbaar vervoer. Tijdens dat gesprek is de kiem voor ons gezamenlijk bouwavontuur gelegd”, vertelt Gie.

Het plan was dat hij en zijn vrouw naast de deur een nieuwbouwappartement voor de ‘oude dag’ zouden bouwen – rolstoeltoegankelijk en met een lift – en dat Thomas en Marie het ouderlijke huis naar hun smaak zouden renoveren. “We woonden eerst zes maanden samen en in die periode werd duidelijk dat een klassieke kangoeroewoning met gedeelde kamers niets voor ons zou zijn, maar we waren er meer dan ooit van overtuigd dat het een uitstekend idee was om dicht, maar naast elkaar te wonen.”

Dat is intussen een jaar het geval. Gie: “Alles verloopt erg spontaan, zonder al te veel regeltjes. Als ik de vuilniszakken buiten zet, kijk ik even of ik er een van hen kan meenemen en we geven ook wel eens overschotjes van eten aan elkaar. Maar we leiden vooral ons eigen leven en hebben onze privacy.”



Thomas beaamt. “Mijn schoonouders als buren vind ik helemaal niet erg. We kenden elkaar al meer dan tien jaar en we brachten samen verschillende vakanties door. Ik zag het 100 procent zitten, ook omdat we op voorhand een en ander doorgesproken hadden. Tot op vandaag zie ik alleen maar voordelen aan deze woonvorm. ”

