WOONVIDEO: Een oase van rust in het midden van een drukke stad Bjorn Cocquyt

06u05 0 Eddy Vangroenderbeek Rik & Chantal Medaer hebben hun 100 jaar oude burgerhuis in de stad omgebouwd tot een oase van rust. Wonen Toen Chantal en Rik hier een tijdje woonden, bleek het gezin overdag de meeste tijd in de keuken door te brengen. “Zo kwamen we langzaam tot het besef dat we niet het maximum uit de ruimte haalden. De oppervlakte werd niet optimaal benut en er was te weinig contact met de tuin.” Die tuin is nochtans uniek in een centrumomgeving, met prachtig volgroeide bomen, buxussen, bamboe .. Een groene oase van rust in het midden van de drukte van de stad.

Dik twee jaar geleden hadden Chantal en Rik er genoeg van en beslisten ze om de achterbouw te vervangen. Het werd een heel drastische verbouwing waarvoor ze zelfs een jaar elders moesten logeren. “Het plafond werd gelijkgetrokken met de andere kamers beneden. Dat betekende dat de vloer van de badkamer, die zich boven de keuken bevond, de hoogte in ging. Dus ook die moest volledig vernieuwd worden, net als de verwarming en alle leidingen.”

Het ontwerp van de aanbouw voorzag in een harmonicaraam dat helemaal open kan om het huis in de tuin te laten overgaan. De keuken die er terug een plek kreeg, ziet er allesbehalve traditioneel uit. “Juist omdat we hier zo vaak zitten, wilden we een huiselijk gevoel en niet de indruk krijgen dat dit puur een plek is om te koken.” Daarom zijn er geen kasten, ontbreekt een opzichtige kraan en zijn ook de klassieke tegeltjes als spatwand afwezig.

Meer zien? Lees het artikel vandaag in onze weekendkrant of in de Pluszone.