WOONVIDEO: Een nieuwe flat in de stad voor amper 160.000 euro Björn Cocquyt

17 maart 2018

06u00 0 Wonen De gemiddelde prijs van een appartement In Vlaanderen steeg vorig jaar tot 220.000 euro. Voor een nieuwbouw betaal je een pak meer, en al zeker in de stad. Toch kun je ook daar nog betaalbaar wonen.

“Wij zoeken specifiek gronden in wat verwaarloosde buurten, want die zijn goedkoop. Door er een project met 50 tot 100 appartementen te bouwen, bedingen we scherpere prijzen. Dat en een kleinere winstmarge zorgen ervoor dat we flats met 2 slaapkamers voor 160.000 euro kunnen aanbieden”, vertelt ontwikkelaar Philippe Janssens van Immpact.

“Zo’n nieuwbouwproject werkt vaak aanstekelijk en kan, als onderdeel van een groter plan, een hele wijk omhoog stuwen. Dus de aanvankelijk mindere, zogenaamde B-locatie is relatief, want op termijn wordt het een A-locatie waar alles in waarde stijgt. De appartementen die we 12 jaar geleden in de Bredastraat voor 89.500 euro verkochten, zijn vandaag 60 tot 80 % meer waard.”

Hoewel je hem eerder in een exclusieve penthouse op een toplocatie zou verwachten, woont Janssens zelf in een hoekflat die hij met Immpact aan de rand van Park Spoor Noord bouwde. Ze meet 95 m², telt één grote en twee kinderkamers en heeft een terras van 20 m². Ze was een van de duurste van het gebouw en kostte, alles inbegrepen, 210.000 euro. Nog steeds een prikje in vergelijking met gelijkaardige appartementen.

