WOONVIDEO: Een kot hoeft geen krot te zijn: kijk binnen in drie stijlvolle en luxueuze koten

Bjorn Cocquyt

12 mei 2018

09u00 0 Wonen Tienduizenden kotstudenten zitten met hun neus tussen de boeken. Studeren doen ze tegenwoordig in alle comfort, zo blijkt uit onze bezoekjes die we een aantal van hen brachten.

Louis (20) hielp zelf mee met de renovatie van een statig herenhuis in de Antwerpse winkelbuurt. Daarna richtte hij zijn kamer en de gedeelde leefruimte in met design en kunstwerken. “Ik kocht ze met het geld dat ik verdiende met studentenjobs en ben er best fier op. Die spullen zijn niet goedkoop, maar ik zie het als een goede investering. En ik vind ze natuurlijk erg mooi.”

Benthe (19) is de eerste huurster van een studio in een volledig vernieuwd complex in Leuven. Syus Housing kleedde die compleet aan met trendy meubeltjes en er is ook een keukentje met daarachter een aparte badkamer en een slaapkamer. “Dit was de eerste studio die ik bezocht. Alles wat ik nodig had, was aanwezig, dus waarom zou ik nog verder zoeken? De ligging, pal tussen de campus en de oude stad is ook perfect.”

Emma (21) en Monique (22) delen een flat in Antwerpen. “We maakten op voorhand een paar duidelijke afspraken en zo lukt het prima om samen te wonen. Het helpt dat we grotendeels dezelfde kennissenkring hebben en dat onze vriendjes goed met elkaar opschieten. We hebben ook op hetzelfde moment examen, dus kunnen we elkaar steunen en aanmoedigen”, vertellen de dames die beseffen dat ze hier luxueuzer wonen dan op een kot. “En daar hoeven we niet eens veel meer voor te betalen.”

Meer lezen en weten wat de studenten betalen voor hun kot? Het volledige artikel staat vandaag in de Pluszone en in onze weekendkrant.