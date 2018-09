WOONVIDEO. Een flat op maat van een alleenstaande ouder? Karlien toont hoe het kan! Bjorn Cocquyt

08 september 2018

06u05 1 Wonen In Vlaanderen zijn er ruim 225.000 eenoudergezinnen en die wonen anders dan een traditioneel gezin. Alleen zijn daar maar weinig huizen en appartementen op voorzien, en al zeker niet de verouderde waar een alleenstaande ouder met zijn beperkter budget doorgaans op moet mikken. Karlien hertekende daarom zelf haar te renoveren flat, tot die helemaal op maat was van haar en van zoontje Mees.

“Ik gooide de hele indeling om: de woonkamer verhuisde van de straatkant naar de achterzijde om contact te hebben met de tuin, ik breidde de badkamer uit, ik offerde een van de twee slaapkamers op, … Waar vroeger de living was, bevindt zich nu mijn slaapkamer. Mét zithoek, want daar is de woonkamer te klein voor. Een televisie in de slaapkamer kan storend zijn voor je partner, maar als alleenstaande heb je daar geen last van”, lacht Karlien.

Om niet te veel hokjes te hebben in de niet al te grote flat staat Mees zijn bed in de ruimte tussen Karliens slaapkamer en de woonkamer, op de plek van de vroegere keuken. “Het is er amper 1,90 meter breed. Dat maakte het onmogelijk om een aparte gang en slaapkamer in te richten. Mees zijn slaapkamer doet dus tegelijkertijd dienst als verbinding tussen mijn slaapkamer en de living. Dat werkt perfect, ook omdat hij nog jong is en niet constant bij mij woont.”

