WOONVIDEO. Dit landelijke interieur verandert op het ritme van de natuur zesmaal per jaar van look

Dit landelijke interieur verandert op het ritme van de natuur zesmaal per jaar van look

27 oktober 2018

07u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wonen Marie en haar gezin wonen sinds 2009 in het landelijke Heist-op-den-Berg, in een massieve houtbouw van Mi Casa. Die heeft de typische trekjes, zoals ramen met onderverdelingen en porches, en is volledig opgetrokken, afgewerkt en aangekleed met hout. “Ik ben verslaafd aan hout en kaarsen. Dat kun je wel zien”, lacht Marie.

Die twee elementen zijn dan ook nadrukkelijk en altijd aanwezig in het interieur, maar voor de rest verandert het hier meermaals per jaar van uitzicht. “Ik volg het ritme van de natuur en gebruik haar als moodboard. Als daar andere kleuren opduiken, is het tijd om binnen in actie te schieten. Meestal gebeurt dat zo’n zesmaal per jaar. Tijdens de vier seizoenen, in het vroege voorjaar en in de nazomer.”

Het is ongelooflijk wat de natuur te bieden heeft. Ik hou daarom altijd mijn ogen goed open, op zoek naar iets moois dat ik kan gebruiken Marie

Marie haalt heel veel decoratie uit de natuur. Vazen die gevuld zijn met bloemen van een berenklauw of met gedroogde takken van een eik, rode sjalotten en walnoten in een kom, paarse peulvruchten in en schaal, …



“Het is ongelooflijk wat de natuur te bieden heeft. Ik hou daarom altijd mijn ogen goed open, op zoek naar iets moois dat ik kan gebruiken. Ik heb zelfs steeds een snoeischaar in de auto liggen. Een betere, snellere en goedkopere manier om andere accenten in het interieur te leggen is er toch niet?”

