WOONVIDEO. Dit koppel bouwt eigenhandig moderne bungalow die baadt in het licht Bjorn Cocquyt

03 november 2018

07u00 0 Wonen Marc en Karin hadden al jaren het plan om na hun pensioen hun eigen woondroom te realiseren. Vandaag is het koppel nog altijd aan het werk, maar ze zijn wel al verhuisd naar hun nieuwbouw. De ruwbouw namen ze volledig zelf voor hun rekening.

“Drie jaar lang kon je ons elk weekend, elke vrije dag en elke vakantie op de werf vinden. Het was fysiek best zwaar, maar we hebben toch vooral genoten. We hadden geen deadline en konden alles aan onze eigen tempo doen. Ik vond het ook fijn om mijn kennis als oud-leraar Bouwkunde nog een keertje in de praktijk om te zetten, want dat was al ruim dertig jaar geleden”, zegt Marc.

Telkens we de oprit oprijden, hebben we precies een vakantiegevoel Marc en Karin

Het huis werd een echt familieproject, want hun dochter tekende de plannen. “We wilden eerst een landelijke stijl met kleine ramen, maar Eline stelde voor om het helemaal anders te doen. Omdat het onze dochter was, stonden we waarschijnlijk meer open voor haar ideeën en achteraf bekeken zijn we heel blij dat we haar gevolgd hebben.”



“Het is ongelooflijk hoeveel lichtinval er is. Dat maakt het erg aangenaam in huis. Zelfs op een grijze regendag hoeven we overdag geen lampen aan te steken. En bij mooi weer genieten we van bij het ontbijt tot de aperitief van de zon. Ook ons groot overdekt terras is heerlijk, omdat we er beschut zitten. Weet je, telkens we de oprit oprijden, hebben we precies een vakantiegevoel.”

