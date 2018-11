WOONVIDEO. Dit kleurrijk huis is gewapend tegen de grijze winter Bjorn Cocquyt

24 november 2018

07u00 0 Wonen Eva, Olivier en hun vier kinderen genieten nu volop van het herfstspektakel in de tuin. Als straks de laatste bladeren van de bomen vallen, hebben ze nog hun kleurrijk interieur om op terug te vallen, want zonder vrolijke tinten kan het gezin maar moeilijk. “Daar worden we écht blij van, dus kleur mocht zeker niet ontbreken in ons huis”, vertelt het koppel.

Dat valt meteen op in de zithoek die ingericht is in een aanbouw op de plaats van het vroegere terras. Hij ligt een paar treden lager dan de keuken, een beetje in een put en net dat maakt het er zo gezellig. “Het tuinzicht is fantastisch. Tv-kijken in de living doen we niet meer, want we zitten altijd hier. De kinderen maken hun huiswerk aan de tafel waar we eten, ’s avonds zitten we met z’n allen rond de haard en als we gasten hebben, vleien ze zich maar al te graag neer in een van de zeteltjes.”

De inrichting gebeurde bijna volledig met vondsten van rommelmarkten, kringwinkels en tweedehandssites. “Het duurt een tijd voor je al die spullen bijeen hebt, maar dat vinden we niet erg. Voor ons moet een huis niet meteen perfect in orde zijn, want anders beheerst dat ons hele leven en dat willen we niet. Na 13 jaar staan er dus nog altijd wat dingen op ons to-do-lijstje voor thuis.”

