WOONVIDEO: Dit is géén villa, maar een combinatie van twee halfopen huizen Bjorn Cocquyt

14 april 2018

09u00 0 Wonen Het was mede dankzij haar vader dat Elien en Joeri op deze plek hun woondroom konden realiseren. Met hun drieën kochten ze een vrijstaand huis uit de jaren vijftig waarvan ze wisten dat de grond mocht verkaveld worden. “Mijn vader vond het een goede investering om een huis te bouwen en te verhuren. Hoe dat eruitzag, maakte voor hem minder uit en dat was mooi meegenomen voor ons”, zegt Elien.

Op die manier kon het koppel hun woning én die van de toekomstige buren volledig op elkaar afstemmen en verhinderen dat er een tweewoonst met twee totaal verschillende huizen zou verrijzen. “Dat levert vaak lelijke combinaties op en bovendien zou het een vreemd zicht zijn om twee halfopen bebouwingen op te trekken in deze buurt met alleen maar vrijstaande huizen.”

Het team van CH Architecten tekende daarop een knap ontwerp dat de allure van een villa heeft. Het gebruik van dezelfde gevelsteen en detaillering ligt voor de hand, maar de sterkte zit vooral in het feit dat je niet merkt dat dit twee aparte huizen zijn. Zelfs de brievenbussen en voordeuren zijn bewust niet geaccentueerd. “Het gebeurt dat bezoekers voor de buren bij ons aanbellen. Erg is dat dat niet. Het betekent dat we in ons opzet geslaagd zijn”, lacht Elien.

