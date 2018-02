WOONVIDEO: Dit huis is van stro en nee, het waait niet om Bjorn Cocquyt

17 februari 2018

06u00 13 Wonen Het huis van Matthias bestaat uit gigantische, op elkaar gestapelde strobalen van maar liefst 2,65 bij 1,2 meter. Hoewel stro vooral als ondergrond in stallen wordt gebruikt, kan het ook perfect dienen als bouwmateriaal.

“Geperst in blokken is het ijzersterk. En het isoleert uitstekend, samen met de driedubbele beglazing. De zon volstaat als verwarming en op grijze, bewolkte dagen stook ik het houtkacheltje om het lekker warm te maken”, vertelt Matthias.

Een opvallend als het bouwmateriaal is de vorm van het huis. Het dak is een zelfdragende boog die gebaseerd is op het principe dat Gaudi in de Sagrada Familia toepaste. Een rubberen bekleding met een groendaktopping houdt het strooien dak droog. Op de buitengevel is traskalk – een lava gesteente – aangebracht en dat verdraagt de slagregen. Binnen zijn de muren bepleisterd met leem. “Ik ben blij dat ik kon bouwen met een minimale impact op het milieu. Ik hoop dat dit andere mensen overtuigt om hetzelfde én zelfs beter te doen.”

Ook architect Henk Van Aelst houdt een pleidooi voor stro. “In tegenstelling tot wat sommigen misschien denken, trekt stro geen muizen en ongedierte aan, want het is eigenlijk een dode stengel van tarwe die geen voedsel bevat. En omdat het geperst is in balen, is het veel minder brandbaar dan los stro. Samen met de pleisterlaag aan de binnen- en buitenkant vormt het een brandwerend schild dat zo’n anderhalf uur standhoudt.”

Meer lezen? Het volledige artikel staat vandaag in de weekendkrant en in de Pluszone.