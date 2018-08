WOONVIDEO. Dieter en Bart bouwden op Bali hun droomvilla met zicht op een uitgedoofde vulkaan Bjorn Cocquyt

25 augustus 2018

06u05 0 Wonen Meer dan 200.000 Belgen hebben een tweede verblijf in het buitenland. Dieter en Bart trokken naar de andere kant van de wereld waar ze op het Indonesische eiland Bali een waanzinnige locatie vonden om te bouwen.

“Op onze brommer tuften we het hele eiland af om een geschikte grond te vinden”, vertelt Dieter. “Toen we hier aankwamen, aan de rand van een rijstveld en met zicht op een uitgedoofde vulkaan, konden we onze zoektocht staken. Vooral de sunset was verbluffend. Toen we die zagen, wisten we dat we nergens anders beter konden zitten.”

Die eerste avond was als een sprookje. We voelden ons de gelukkigste mensen ter wereld

Nadat de spaarboek van het koppel opnieuw was aangedikt, begonnen ze met de bouw van hun droomvilla. Hoewel alles vlot verliep, was het toch een helse periode. “Ik was zo stom om de coördinatie op mij te nemen”, lacht Dieter. “Dat was een job die ik fel onderschatte. Gelukkig kon ik via WhatsApp alles vanuit België op de voet volgen, maar nu en dan kwam ik ook ter plaatse een kijkje nemen.”

Maar eind goed, al goed en in 2014 nam het koppel hun intrek in hun villa. “Die eerste avond was als een sprookje. We voelden ons de gelukkigste mensen ter wereld en eigenlijk is dat tot op vandaag niet veranderd.”

Meer lezen? Het volledige artikel staat vandaag in de weekendkrant en in de Pluszone.

Meer over Dieter

human interest