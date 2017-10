WOONVIDEO: Deze moderne bel-etage op poten gaat helemaal op in de duinen "Een seconde naar buiten kijken, volstaat om helemaal te ontspannen" Bjorn Cocquyt

07u00 0 Eddy Vangroenderbeek Wonen Bruno heeft altijd een sterke band met de zee gehad en bracht er als kind heel wat vakanties door. Het verbaasde dan ook niemand dat hij en zijn partner Kaat hier kwamen wonen. Het koppel nam in Oostduinkerke hun intrek in een bel-etage met een krachtige, maar eenvoudige architectuur die juist daarom tijdloos is.

Het meest opvallende is dat een deel van het huis op poten staat. Zo vormt het geen obstakel voor de groene omgeving waarin het zich bevindt en vullen architectuur en natuur elkaar aan. "Hoewel het bouwvolume door die ingreep kleiner werd, ging het budget de hoogte in. Toch was dat geen reden om het niet te doen, want zo kreeg de woonkamer een plek op de eerste verdieping. Het uitzicht op de duinen is daar fantastisch. Een seconde naar buiten kijken, volstaat om helemaal te ontspannen", vertelt Bruno.







De kleuren zijn ook op de omgeving afgestemd, met een hoofdrol voor de vele grijstinten van het beton dat zowel voor de ruwbouw als voor de afwerking is gebruikt. "Aan de Middellandse Zee was dat ongetwijfeld anders geweest, maar hier in Oostduinkerke verwijst het grijze duidelijk naar de kust. Het komt terug in de wolken, maar ook in het zeewater. Het creëert een eenheid die voor rust zorgt."



Meer wooninspiratie? Het volledige artikel is vandaag te lezen in onze weekendkrant of in de Pluszone.

"Aan de Middellandse Zee was dat ongetwijfeld anders geweest, maar hier in Oostduinkerke verwijst het grijze duidelijk naar de kust"