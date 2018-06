WOONVIDEO: Deze groene jungle midden in de stad was tot 1993 een boerderij Bjorn Cocquyt

16 juni 2018

09u00 0 Wonen Het verhaal lijkt onwaarschijnlijk, maar tot 1993 was dit een boerderij middenin de Antwerpse stadsdrukte. Van de oude stal maakten Bart en Pieter beneden een atelier voor hun tuinaanlegbedrijf en de plaats waar het hooi gestapeld lag, bouwden ze om tot dakappartement. “Maar eerst moesten we buiten een stapel puin van drie meter hoog opruimen. Toen die weg was, ontdekten we dat we een tuin hadden.”

Daar maakte het koppel iets fraais van. “Onze aanpak bestaat doorgaans uit een geometrisch ontwerp waarin we wat nonchalance brengen door verschillende planten te gebruiken. Dat is ook hier zo. De wingerd en blauwe regen zorgen voor wanorde in de orde. We combineerden ze met een bonte klimop met een groen-wit blad en met wolfsmelk. Die planten verliezen hun blad niet en zorgen in de winter voor een streepje groen.”

Een aantal bomen en een haagbeuk brengen het groen naar binnen. De kruinen zijn goed zichtbaar in huis, omdat op een deel van het dak gegalvaniseerde stalen kaders liggen met daarin glas. “Het uitzicht is verbluffend. Het is misschien nog wel het meest spectaculair onder de douche, want daar lijkt het alsof we ons onder de blote hemel wassen.”

Een vetplant waarin een stukje wingerd groeit, een grote palm en een vaas met fluitenkruid zijn de blikvangers in het interieur. “We zouden al dat groen niet meer kunnen missen. Zonder ziet het er allemaal veel leger en doodser uit.”

