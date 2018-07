WOONVIDEO. De rust van de Nederlandse kust: Marlies stak oud polderhuisje in het nieuw Bjorn Cocquyt

20 juli 2018

06u15 0 Wonen Meer dan 200.000 Belgen hebben een tweede verblijf in het buitenland. Net over de Nederlandse grens staken Marlies en haar man Ivan een oud huisje helemaal in het nieuw.

“Ik was op zoek naar een rustig plekje aan de kust, maar in België is dat onbetaalbaar. Via een makelaar kwam ik in Retranchement terecht. Dit vakantiehuisje uit de jaren veertig was het eerste dat ik zag. Toen ik met mijn man en onze hond Aston in de tuin stond, wist ik meteen dat ik mijn zoektocht al mocht staken. De charme van de woning met achter de tuin een kronkelende waterloop en natuurgebied boden alles wat ik wou.”

Dat het huisje flink gerenoveerd moest worden, vond Marlies niet erg. Als interieurdesigner wist ze van wanten. “Ik wilde zoveel mogelijke authentieke materialen bewaren, maar dat bleek onmogelijk omdat er tijdens een grondige inspectie allerlei mankementen tevoorschijn kwamen. Daarom besliste ik om het huis te strippen en om alles te vernieuwen.”

Het resultaat is prachtig. Het huisje van 120 m² straalt gezelligheid uit en heeft ook iets chique dankzij pure, natuurlijke materialen zoals marmer en eik. De vele vakantiesouvenirs zorgen voor een persoonlijke toets. “We komen bijna elk weekend naar Nederland omdat we ons hier zo goed voelen. Een tweede verblijf zo dicht bij huis beschouwen we als een grote luxe.”

Meer lezen? Het volledige artikel staat vandaag in de weekendkrant en in onze Pluszone.