WOONVIDEO: Daniël en Steve wonen op een drijvend huis in koloniale stijl Björn Cocquyt

10 maart 2018

08u00 1 Wonen Daniël en Steve hebben een wel heel bijzonder huis: een boot waarin het ruim is omgebouwd tot woning en het dek dienstdoet als terras. Woonboten zijn de laatste jaren in trek en dat is niet onlogisch.

“Bijna elke stad heeft water in haar historisch hart. Je woont dus sowieso in het centrum. Niet in een piepklein appartement in een blok, maar als het ware in een vrijstaand huis met veel ramen en lichtinval. Zoiets kost normaal onwezenlijk veel geld, maar dat ligt anders bij een boot”, vertelt het koppel. Zij betaalden drie jaar geleden voor hun Marie Galante 240.000 euro.

De basis van het interieur heeft, met dank aan de vorige eigenaar, een uitgesproken koloniaal karakter met veel roodbruin en blinkend hout. Een oud sorteermeubel van De Post scheidt de zit- en eethoek van elkaar. De industriële look van het bureau komt terug in de eettafel die met klinknagels is gemonteerd. Je verwacht daar geen verfijnde stoelen bij, maar zulke contrasten komen hier vaak terug. Net zoals er overal collecties staan uitgestald: Marokkaanse suikerpotten, Afrikaanse hoorns, oude fototoestellen …

“Het evolueert hier constant en dat zal niet gauw veranderen. We waren eerst van plan om de boot verder in te richten om hem daarna opnieuw te verkopen, maar nu willen we niet meer weg. De bedoeling is om eerst alles zoveel mogelijk in zijn originele staat te herstellen en daarna gastenkamers in de authentieke stuurhut in te richten.”

