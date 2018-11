WOONVIDEO. Celien en Frederic hebben een put van 70 cm gegraven om een woonkamer te creëren Bjorn Cocquyt

10 november 2018

07u00 0 Wonen Celien en Frederic kochten hun huis in Brugge via een vrederechter. Ze gaven de verouderde burgerwoning opnieuw een statige look en trokken achteraan een moderne nieuwbouw op.

“We brachten als enigen een bod uit. Wellicht zag niemand anders de mogelijkheid om beneden een leefruimte in te richten. Dat viel te begrijpen, want het plafond was er amper 210 cm hoog. Te laag om comfortabel te wonen”, vertelt het koppel.

Daarom groeven ze de vloer 70 cm uit. “We vulden wel twintig containers met de hand. Nadien werd de straat afgesloten om een graafmachine met een kraan over het huis te tillen die de rest van het werk deed.”

Vandaag is de leefruimte allesbehalve een donker hol, met dank aan verschillende grote ramen in het nieuwe deel dat achteraan is bijgebouwd. En aan de vide die de dertigers wilden om contact te hebben met het thuiskantoor in het oude stuk van het huis dat zich een verdieping hoger bevindt.

De aankleding in beide delen is op elkaar afgestemd door grotendeels dezelfde kleuren, stoffen en materialen te gebruiken. Het zijn vaak chique elementen die het interieur de uitstraling van een boetiekhotel bezorgen, iets wat zeker past in een burgerwoning.

