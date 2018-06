WOONVIDEO: Brussels koppel ontwaakt op Ibiza elke dag met een fenomenaal uitzicht Bjorn Cocquyt

06u05 0 Wonen Meer dan 200.000 Belgen hebben een tweede verblijf in het buitenland en deze zomer gaan we elk weekend bij een van hen op bezoek. Chrisje en haar man Kris kochten op Ibiza een villa die al drie jaar leeg stond.

"We hadden elders op het eiland een huisje en passeerden hier toevallig. Een promotor wilde alles afbreken en acht woningen bouwen, maar door de crisis moest hij zijn plannen laten varen. Toen we dat hoorden, hebben we geen seconde getwijfeld om daarvan te profiteren”, vertelt Chrisje.

Het koppel besliste om de villa uit de jaren zeventig te behouden en op te knappen. “Ik doe niets liever dan huizen renoveren en stylen. Het is een uit de hand gelopen hobby die evengoed mijn beroep had kunnen zijn.” Voor de verbouwing werkte ze samen met een Belgische aannemer die hier intussen woont. Zelf pendelde ze de hele tijd over en weer tussen ons land en Ibiza. De ene keer met het vliegtuig, de andere keer per boot, met een camionette die volgestouwd zat met spullen. Vaak unieke stukken die het interieur karakter en een ziel moesten bezorgen.

Door de smaakvolle inrichting is de villa een bijzondere plek. De buitenomgeving, met een zonneterras, een overdekte eetplaats, een buitenkeuken en een hemels overloopzwembad, maakt het plaatje compleet. En dan hebben we het nog niet gehad over het panoramisch zicht op de bossen en de zee. Geen wonder dat iedereen hier op vakantie wil komen …

