WOONVIDEO: Bouwgrond én vrijstaand origineel huis voor 250.000 euro? Dit gezin deed het! Binnenkijker Bjorn Cocquyt

07u00 0 Eddy Vangroenderbeek Wonen Caroline kent deze kindvriendelijke buurt al van kleins af. Toen er in 2009 een lap grond werd verkocht, aarzelden zij en haar man geen seconde. Dat het perceel niet zo’n goede oriëntatie had en het totaalbudget maar 250.000 euro bedroeg, schrikte hen niet af. Het was aan architect Peter Van Impe van Ast77 om daar een oplossing voor te vinden.

En dat deed hij ook, met een even eenvoudige als slimme ingreep waarbij de traditionele indeling werd omgedraaid. De inkom situeert zich daarom achteraan en de tuin ligt aan de zuidwest georiënteerde straat. Dat laatste hield de architect niet tegen om op die plaats grote ramen te tekenen. Omdat de leefruimtes zo’n 120 cm onder het maaiveld liggen en er ook een haag is geplant, is er nauwelijks inkijk.

Voorbijgangers zien enkel de verdieping met een extreem gesloten gevel zonder ook maar één raamopening. Nochtans zijn die er wel, alleen bevinden ze zich achter de bakstenen die op hun kant liggen en in een heel strak, repetitief patroon zijn gemetseld. De slaapkamers erachter zijn als pure nachtruimtes opgevat. Centraal op de verdieping is er een bureauhoek die licht binnenkrijgt via een groot glasvolume op de enige plaats waar het stenen omhulsel doorbroken wordt.

