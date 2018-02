WOONVIDEO: Binnenkijken in hypermoderne assistentiewoningen Steeds meer assistentiewoningen: zo ruim en comfortabel zijn ze Bjorn Cocquyt

10 februari 2018

06u00 2 Wonen De assistentiewoningen – die vroeger serviceflats werden genoemd - rijzen als paddenstoelen uit de grond. Dat is ook nodig met de vergrijzingsgolf die er zit aan te komen. “Vandaag zijn er nog meer 18-jarigen dan 67-jarigen, maar tegen 2026 zal deze verhouding ongeveer evenredig zijn. Dan pas zal de nood aan assistentiewoningen hoog zijn en daarop wordt nu al geanticipeerd”, zegt Kristof Schellekens van Skyline Europe.

Dat bedrijf bouwde in Koksijde, de gemeente met de oudste gemiddelde leeftijd van het land, Residentie La Vigie: 99 verassend ruime appartementen (65 tot 90 m²), met 1 of 2 slaapkamers, badkamer met wc, gastentoilet, keuken, berging/wasplaats én een terras (6 tot 40 m²) en/of tuintje voor een gemiddelde prijs van 259.000 euro (excl. kosten en btw).

“Hier wonen mensen in alle privacy en met een 24/7 permanentie voor noodoproepen”, vertelt verantwoordelijke Lieve Van Langenhove. “Op basis van de behoeften bieden we vrijblijvend een pakket aan met verpleging, boodschappen- en poetshulp … Er is ook een uitgebreide service met een kapsalon, pedi- en manicure, fitness …”

Die laatste bevinden zich in een villa uit 1925 waarin ook een brasserie is waar de hele buurt welkom is. “Er is hier altijd iemand om mee te praten en ik heb ook een goed contact met de buren. De kans is dus klein dat ik hier zal vereenzamen”, aldus eigenaar Danny Degezelle. “Mocht ik ooit zorgbehoevend worden, dan moet ik niet meer op zoek naar hulp, want die is al aanwezig. Dat is een hele geruststelling”

Kom alles te weten over een assistentiewoning en Residentie La Vigie in het artikel in onze weekendkrant of in de Pluszone.