WOONVIDEO: Bieke wou hier eerst niet wonen, maar heeft met de inrichting van dit huis toch een thuis kunnen maken Bjorn Cocquyt

31 maart 2018

06u05 0 Wonen Bieke voelde er weinig voor om in dit huis te wonen, want het miste persoonlijkheid en uitstraling. Na een grondige renovatie, waarbij onder anderen alle leidingen werden vernieuwd en de badkamer naar boven verhuisde, probeerde ze er met de inrichting een echte thuis van te maken.

Daar slaagde ze met brio in, want het interieur heeft een heel eigen look waarbij de vele kleuren als eerste opvallen. “We zijn verzot op de zee en op de bergen. Op beide plekken zie je heel veel wit en blauw. Die laatste tint liet ik in alle mogelijke afgeleide tinten terugkomen. Wit gebruikte ik als basis, want dat doet de accessoires er meer uitspringen.”

Dit huis zit ook vol met praktische tips. Zo zit een storend element als de televisie verstopt achter een wit canvas met daarop een leuk behangpapier, verbergt een radiator die loodrecht op de muur is geplaatst het toilet in de badkamer, is de koelkast vlak bij de tafel geïnstalleerd om overal makkelijk bij te kunnen, kan de deurmat nooit gaan schuiven omdat ze in de vloer zit ingewerkt …

En dan zijn er nog de eigen creaties van Bieke: het betonnen wasmeubel in de badkamer, de kast in dégradé onder de schuine wand en de houten muur in verschillende vlakken in de kamer van haar dochter, de tak om spullen aan te hangen in de keuken, de krijtmuur met een spreuk in de eetkamer … Hier doe je in elke kamer inspiratie op!

