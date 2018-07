WOONVIDEO: Annie gaf deze sixtiesvilla in de Provence een tijdloze look - het fantastische uitzicht had ze al Bjorn Cocquyt

14 juli 2018

09u00 0 Wonen Meer dan 200.000 Belgen hebben een tweede verblijf in het buitenland en deze zomer gaan we elk weekend bij een van hen op bezoek. Annie en Karel renoveerden in de Provence een villa uit de jaren zestig.

“We deden er jaren over om deze plek te vinden. Overal klopten we aan bij lokale makelaars om interessante huizen te bekijken. En dit was de enige plaats waar het plaatje helemaal klopte”, vertelt Annie. De locatie kwam op de eerste plaats. “Hier hebben we geen last van de mistral, is alles dichtbij en wonen we in een dorpje dat niet overspoeld wordt door de toeristen.

“Maar er moest natuurlijk ook een klik zijn met het huis. Vooral de speelsheid van de architectuur en de Moorse accenten in de schouwen, spraken mij erg aan.” Hoewel de buitenkant haar erg beviel, had ze het niet zo begrepen op de inrichting. Van zodra ze de sleutels in handen kreeg, begon Annie daarom aan een make-over. “Ik werkte samen met lokale aannemers en dat lukte prima. Na amper drie maanden zaten de werken erop. Ik bracht meer eenheid en creëerde een interieur waar je geen leeftijd op kunt kleven.”

De meeste tijd brengt het koppel door op het overdekte terras. “We hebben er een prachtig zicht. Tijdens de zomer zitten we er beschut tegen de zon en in de winter tegen de wind. We hebben hier zelfs al tweemaal nieuwjaar met vrienden gevierd en dat was telkens heerlijk.”

