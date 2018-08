WOONVIDEO. Anke en Geert bouwden op een Noorse berg een stoere hut met een oergezellig designinterieur Bjorn Cocquyt

18 augustus 2018

06u05 1 Wonen Meer dan 200.000 Belgen hebben een tweede verblijf in het buitenland. Anke en Geert trokken daarvoor naar Noorwegen. “Toen de kinderen klein waren, maakten we vaak reizen naar Frankrijk en Italië, maar in 2010 kozen we voor een meer avontuurlijke vakantie in Zweden. Dat is ons toen zo bevallen dat we zijn blijven terugkeren naar Scandinavië”, vertelt het koppel.

Het gezin voelde zich het beste in Noorwegen en daar, op 2,5 uur van Oslo, lieten ze vlak bij een berg en dicht bij een meer een hut bouwen die door het groene dak en de verweerde houten gevel als het ware opgaat in de omgeving.

Anke en Geert stonden zelf in voor het plan én de inrichting. Ze omringden zich vooral met Belgisch en Italiaans design. Dat zie je niet vaak in een vakantiehuis dat verhuurd wordt. "De hut is in de eerste plaats voor onszelf en wij genieten van zo’n interieur. We gaan ervan uit dat onze huurders onze liefde voor design delen."



Hoe mooi de hut ook is, de familie brengt de meeste tijd buiten door. “Noorwegen biedt het beste van twee werelden. Het wintersporten ligt voor de hand, maar ook tijdens de zomer zijn we erg actief. We hoeven nooit, zoals in het zuiden, naar binnen te vluchten voor de hitte, maar kunnen in een aangename 20 graden trektochten maken, mountainbiken, vissen, raften …”



Meer zien of hier met vakantie komen? Het volledige artikel staat vandaag in de weekendkrant en in de Pluszone.