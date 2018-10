WOONVIDEO. Al gehoord van wasi sabi? Dit huis laat je kennismaken met dé interieurstijl van het moment Bjorn Cocquyt

13 oktober 2018

08u00 2 Wonen Aanvankelijk vond An maar niets aan dit huis, maar vandaag is ze blij dat ze mee ging in het verhaal van Charlotte. Na een grondige renovatie hebben de dames een puur genietplekje voor zichzelf gecreëerd. Tot rust komen kost geen enkele moeite in het interieur met aardse kleuren, natuurproducten en ruwe materialen.

Met de keuzes die Charlotte bij de inrichting maakte, beantwoordt het interieur perfect aan de wasi-sabistijl die tegenwoordig zo geliefd is. Het is een eeuwenoude Japanse levensfilosofie die voor rust zorgt, omdat je genoegen neemt met onvolmaaktheden. Zeg maar het perfecte van de imperfectie.

Dat zie je hier in de onvolmaaktheden van de betonnen gietvloer die doorloopt op het terras. Of in de drie meter lange oude kloostertafel waarvan de verf afbladdert en de poten zijn ingekort. Ook de oude commodekast – Charlotte vermoedt dat het om een Ikeastuk uit de jaren zeventig gaat – past binnen het wasi-sabiplaatje.

Maar dat geldt evengoed voor nieuwe elementen, zoals de fraaie haardwand in de zithoek die afgewerkt is met brute, in verstek gezaagde kalksteen uit het Zwarte Woud. Ook de keuken is een mooi voorbeeld. Het is een voorlopige, goedkope constructie waarin het servies en de glazen als decoratie worden uitgespeeld. Hij is zoveel gezelliger dan de strakke, moderne keukens die jaren in trek waren. Ook dat is wasi sabi: lekker je eigen zin doen en je niets van aantrekken van regeltjes, want dat moeten we buiten ons huis al genoeg doen.

Meer lezen? Het volledige artikel staat vandaag in de weekendkrant en in onze Pluszone.