WOONVIDEO: Achter elke deur schuilt een verrassing in dit huis Bjorn Cocquyt

26 mei 2018

09u00 1 Wonen Net zoals je vanop straat niet kunt vermoeden dat achter deze gevel zo’n groot huis schuilt, weet je binnen niet wat je achter de volgende deur mag verwachten. Carole en Steven – oprichters van de populaire webshop Decovry - hebben de woning aangepast aan hoe ze leven en maken er intens gebruik van.

Dat het plaatje er daardoor wat minder perfect uitziet, is niet erg. Iets wat dat goed illustreert, is de grote zwarte band met bordverf in de eetkamer. Elke week wordt de familieagenda erop ingevuld en de krijtstrepen die na verloop van tijd nog moeilijk weg te krijgen zijn, zorgen voor extra pit.

Nog leuk: het eigen zithoekje van de kinderen achter de grote sofa. Het is misschien allemaal niet volgens de regels van de kunst, maar bij de inrichting zo nu en dan buiten de lijntjes kleuren, levert een origineler resultaat op.

Dat blijkt ook uit de keuze voor een aantal opvallende accessoires en kleine meubels, zoals het rek en het theelichthoudertje met een 3D-effect, de boekenplank die onder haar gewicht lijkt door te hangen, de dierenkoppen uit hout … Overal valt wel iets te beleven.

Meer lezen? Het volledige artikel staat vandaag in onze weekendkrant en in de Pluszone