WOONVIDEO. 50 tinten grijs, maar helemaal niet grauw Bjorn Cocquyt

17 november 2018

07u00 0 Wonen Een paar jaar geleden gaven Peter en Lucrèce hun pastorievilla een make-over. Sindsdien zet grijs er de toon. Maar al dat grijs is allerminst grauw. Vooral met dank aan de verschillende kalktechnieken op de muren.

“Ik stelde eerst een moodboard samen met een mix van kleuren, stoffen, materialen en meubels om de ruimtes levendig te houden”, vertelt Peter. “Zo ligt er een tapijt met lange haren in de tv-hoek en een met kortere haren onder de eettafel. In die tafel zelf zie je goed de nerven van het hout. In de parketplanken zijn die nog een tikkeltje ruwer. Ook in de stof van de gordijnen zit er een structuur.”

Ik stelde eerst een moodboard samen met een mix van kleuren, stoffen, materialen en meubels om de ruimtes levendig te houden Peter

Zelfs in de muren zit er reliëf door het veelzijdige gebruik van kalk. Van een effen afwerking, over een wolkerig effect tot een wat streepjesachtig motief. Die variatie geeft aan elke kamer een eigen karakter, maar toch past alles netjes binnen één geheel. De meest opvallende kalktechniek is toegepast in de schouwmantels. Om meer diepte te creëren, zijn die afgewerkt met boenwas.

Nog bijzonder is dat alle met kalk bewerkte oppervlaktes afwasbaar zijn. Zo ook de keuken die oorspronkelijk wit was. “Tijdens de make-over schilderde ik hem grijs. Afhankelijk van de lichtinval en de plaats waar ik sta, verandert het grijs van kleur. Het ziet er altijd anders uit en gaat daardoor nooit vervelen.”

Meer zien? Het volledige artikel staat vandaag in de weekendkrant en in onze Pluszone.