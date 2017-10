Woonoplossing volgens levensstijl en budget Durabrik

14u11 0 Wonen Bouwbedrijf Durabrik kan bogen op meer dan vijftig jaar bouwervaring en weet dus wat de klant wil. Een goede locatie, veel lichtinval en energiezuinigheid gelden voor alle kijkwoningen en -appartementen. “Wij willen onze klanten een thuis bieden die past bij hun levensstijl en hun budget”, klinkt het bij Durabrik.

Durabrik Kijkappartement van Residentie du Parc in Aalst.

Wonen in een stadspark

Residentie du Parc in Aalst ligt in een parkzone van 1,3 hectare en is onderverdeeld in drie appartementsblokken. Het park wordt onderhouden door de groendienst van de stad. “Als bewoner word je omringd door een bos en veel groen zonder dat je daar zelf in hoeft te werken!,” zegt Marc Andries van Durabrik. “Het zuidelijk georiënteerde kijkappartement in blok B is een hoekappartement, wat een optimale lichtinval garandeert. Het is een compact appartement (81,5 m²) met één slaapkamer waar gestreefd is naar een zo groot mogelijk ruimtegevoel in de living. Door de grote schuiframen wordt je blik onmiddellijk naar de groene parkomgeving gezogen. Het ruime leefterras (36 m²) is gedeeltelijk overdekt en vormt een visueel verlengstuk van de woonkamer.”

Het kijkappartement kreeg een degelijke standaardafwerking. Het voldoet aan alle verwachtingen van modern wooncomfort. De open keuken is functioneel en onderhoudsvriendelijk en er is een volledig ingerichte badkamer.

Door de keuze voor natuurlijke materialen zoals hout en een brute, geschorste baksteen voor de buitenmuren, wordt de link met het omliggende park extra geaccentueerd. “Wij vinden het belangrijk dat onze woningen betaalbaar blijven voor mensen met een gemiddeld budget”, zegt Marc Andries. “Dit afgewerkte appartement heb je vanaf 232.000 euro (exclusief btw en registratiekosten).”

Durabrik Penthouse van Residentie Scheldehof in Destelbergen.

Vergezicht op groene Scheldearm

In Destelbergen tovert Durabrik een oud fabrieksterrein om tot een hedendaagse woonsite. Residentie Scheldehof is de blikvanger van dit woonproject. “Vanuit de royale penthouse van 120 m² heb je een indrukwekkend vergezicht op de Schelde”, zegt Marc Andries. “Dit volledig zuidelijk gerichte appartement komt licht en ruim over. Het beschikt over drie slaapkamers, een open keuken en een volwaardige badkamer. Vanop het heel ruime leefterras (76 m²) of zelfs vanuit je luie zetel in de living kan je volop genieten van de weidse omgeving.”

“Met de fiets sta je via de Scheldedijk snel en veilig in het centrum van Gent. Er is ook goed openbaar vervoer naar de stad. Uiteraard ligt het prijskaartje hier iets hoger: ongeveer 410.000 euro (exclusief btw en registratiekosten). Maar deze penthouse is ideaal voor mensen die groen en rustig willen wonen.”

Durabrik Stijlvolle kijkwoning in een nieuwe wijk in Dilbeek.

Stijlvolle woning in rustige wijk

In Dilbeek bouwt Durabrik een nieuwe woonwijk met strakke, moderne woningen en huizen in landelijke stijl. De kijkwoning is een halfopen bebouwing. “Het is een ruime woning met een inpandige garage. Deze vrij grote oppervlakte werd bewust doorgetrokken op de bovenverdieping”, zegt David Mertens van Durabrik. “Zo krijg je ook boven een maximale ruimte met drie praktische slaapkamers en nog een polyvalente hoek. Onder het dak bevindt zich een grote zolder, die je makkelijk kan opsplitsen in twee extra kamers. Deze woning heeft een E-peil dat een stuk lager ligt dan de wettelijke normen en dit zonder gebruik te maken van hernieuwbare energie.” De woonkamer met aangrenzende open keuken is zeer helder en licht. “Bij elk ontwerp worden de raampartijen zo gepositioneerd dat er een maximale lichtinval is”, beaamt Mertens. ”Het westelijk georiënteerd terras heeft ’s avonds de aangename avondzon en grenst aan een praktische tuin. Dit is voor veel Vlamingen een droomwoning.” In het project in Dilbeek zijn nog twee percelen voor open bebouwing beschikbaar.

Deze en nog meer kijkwoningen en -appartementen zijn te bezichtigen tijdens Nieuwbouwzondag op 22 oktober van 14 tot 17 uur of op afspraak. Meer info: http://www.durabrik.be