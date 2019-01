Wonen boven de Aldi: al 54 filialen hebben appartementen op dak Sven Ponsaerts

03 januari 2019

18u00 0 Wonen Aldi investeert meer dan ooit in de modernisering van haar winkelpark. Daarbij gaat de discounter almaar meer het dak op. Letterlijk. Vorig jaar werden er 95 appartementen bovenop een vestiging van de warenhuisketen gebouwd. Inmiddels zijn op die manier al 54 Aldi’s ‘bewoond’. In het nieuwste innovatieve project is zelfs een groendak voorzien, met eigen tuin én petanqueveld voor de bewoners.

Aldi bouwt in het Limburgse Kortessem aan een gloednieuwe winkel. Het moet voor de klanten de meest moderne Aldi van de nieuwe generatie worden. Maar ook de buitenkant belooft innovatief te zijn: voor het eerst zal het volledig winkeldak worden ingenomen voor bewoning. Residentie Groenstraat zal 14 luxueuze appartementen tellen, mét eigen tuinen en zelfs een petanqueveld, bovenop het dak. “In het nieuwe project gaat veel aandacht naar duurzaamheid”, zegt Dieter Snoeck van Aldi. “Zo wordt er geïnvesteerd in een ecologische daktuin - vandaar ook de naam Residentie Groenstraat – , en installeert Aldi een systeem van warmterecuperatie.”

Dat we almaar dichter bij elkaar zullen moeten gaan wonen, en hoger bouwen, heeft Aldi al langer begrepen. “Vorig jaar werden er drie nieuwe filialen gerealiseerd waarbij ook appartementen op het dak werden gebouwd: in Meeuwen (2 wooneenheden), Oudergem (69 wooneenheden) en Turnhout (24 wooneenheden)”, weet de woordvoerder.

In de Brusselse Rand werd in 2017 een gelijkaardig project met groendak boven de Aldi van Waterloo gerealiseerd, en in Sint-Genesius-Rode zijn 28 van de gebouwde 30 appartementen van het project Rhode Valley inmiddels verkocht. Kostprijs vanaf 169.000 voor het kleinste, tot 398.000 euro voor een drie slaapkamerwoonst.

Motor voor wijkontwikkeling

Het bouwen van appartementen is volgens Aldi, dat nergens als verkoper of verhuurder optreedt, echter geen nieuwe strategie op zich. “We bekijken de projecten geval per geval. Als de bouw van appartementen een voordeel oplevert voor de wijk, hebben we hier oor naar”, zegt Snoeck. “Zeker in een stedelijk omgeving is het veelal gewenst dat er boven de winkel die erg veel ruimte inneemt ook wooneenheden worden voorzien. Wat de bouwstijl betreft, passen we ons waar nodig aan. We gaan daarvoor in dialoog met zowel de gemeente als de wijk waar onze winkel komt. Zo vormen we geen overlast maar juist een motor voor wijkontwikkeling.”

Vooral in stedelijke omgevingen bouwt Aldi al langer woningen boven haar winkels. De warenhuisketen krijgt naar eigen zeggen vooral in Brussel almaar vaker de vraag om mee te denken over de integratie van winkels in de stadsomgeving. De retailer investeert in de hoofdstad veertig miljoen euro in negen nieuwbouwprojecten, daarbij steeds oog is voor stedelijke integratie en duurzaamheid. Onder meer ook in Gent bouwde Aldi bovenop haar winkel langs de Blaisantvest al 100 appartementen.