Winterprik? Zo hou je het lekker warm in huis

Binnenkort dalen de temperaturen 's nachts weer vlotjes richting het nulpunt. Een goed afgestelde verwarming is dan ook een must. En daar kan je nu nog werk van maken. Maar op hoeveel graden zet je dan best de thermostaat? Moet je de radiatoren nog ontluchten voor het kwik echt daalt? De bouwsite Livios geeft de geheimen prijs voor een lekker warme woning.

Kies het juiste warmteafgiftesysteem

De keuze van je warmteafgiftesysteem is bepalend voor een efficiënt energieverbruik en een optimaal warmtecomfort:

• Vloerverwarming is geschikt voor leefgedeelten zoals de woonkamer, maar niet ideaal voor ruimtes waar je weinig bent.

• Radiatoren reageren snel, warmen snel op en zijn heel nuttig in ruimtes waar je kort maar krachtig wil verwarmen, of als bijverwarming in een badkamer, in combinatie met vloerverwarming. Gebruik een thermostatische radiatorkraan om de warmteafgifte van elke radiator apart te bepalen.

• Elektrische verwarming is rendabel als je zonnepanelen hebt. Door de Ecodesign-richtlijn van 2018, worden er specifieke eisen gesteld aan elektrische radiatoren, zoals een weekprogrammering, openraamdetectie en aanwezigheidsdetectie.

Werk met zones

Verwarmingscomfort moet vooral flexibel en aanpasbaar zijn. Veel huishoudens werken met slechts één centrale thermostaat die de ketel stuurt. Het resultaat: de woonkamer is vaak lekker warm, maar andere ruimtes, zoals de badkamer, blijven koud. Het is veel efficiënter om de temperatuur per ruimte in te stellen. Dit kan eenvoudig met een zoneregeling die zowel radiatoren als vloerverwarming aanstuurt. Let wel: in een ruimte met een kamerthermostaat gebruik je best geen gewone thermostaatknoppen.

Stel de ideale temperatuur in

Comfort betekent voor iedereen iets anders, net zoals een aangename temperatuur. Toch zijn er richttemperaturen voor elke kamer in huis. De ideale kamertemperatuur ligt voor de meeste mensen tussen 19 en 22 graden. Bij afwezigheid hangt de temperatuur af van de duur van je afwezigheid. Tijdens de werkdag mag die maximaal enkele graden zakken. Vertrek je voor twee weken op reis, stel de thermostaat dan in op een gematigde temperatuur, bijvoorbeeld 14 graden.

En in de badkamer? De ideale badkamertemperatuur tijdens gebruik ligt rond de 23 graden. De slaapkamer is best een pak koeler met een temperatuur die niet hoger is dan 20 graden. Het kwik mag er zelfs tot 15 of 16 graden zakken.

Onderhoud je warmteafgiftesysteem

De koude maanden aanvatten met een goed onderhouden systeem is een must. Maar ontlucht ook tussendoor de radiatoren als ze vreemde, borrelende geluiden maken of niet meer volledig opwarmen. En vermijd energieverslindende fouten, zoals voorwerpen op je radiatoren laten rondslingeren of kamers verwarmen waar niemand aanwezig is. Lees hier hoe je zelf je radiatoren ontlucht.

